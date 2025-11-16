İSTANBUL 18°C / 11°C
Güncel

Otostopla ölüme! Bindiği araç mezarı oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçta bulunan Yunus Anat'ın (44) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Anat'ın otostop çekerek kaza yapan otomobile bindiği öğrenildi.

AA16 Kasım 2025 Pazar 07:21 - Güncelleme:
Otostopla ölüme! Bindiği araç mezarı oldu
Serhat H. (30) idaresindeki 06 ZCG 41 plakalı otomobil, Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde savrularak orta refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçta bulunan Yunus Anat'ın (44) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Anat'ın otostop çekerek kaza yapan otomobile bindiği öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Lütfü Ünal (30) ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

