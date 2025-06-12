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Otoyol kenarında akılalmaz işkence: Kurban olayım yapma

Adana'da sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı öne sürülen 2 genç, yüzü kasklı bir kişi tarafından otoyol kenarında sopayla öldüresiye darp edildi. Şüphelinin polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde 'Kurban olayım yapma!' diye yalvarması dikkat çekti.

IHA12 Haziran 2025 Perşembe 13:51 - Güncelleme:
Otoyol kenarında akılalmaz işkence: Kurban olayım yapma
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İddiaya göre, İ.A., sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yapan iki genci Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinden alıp Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü.

Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.A., gençleri sopayla acımazsızca dövdü. O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

"KURBAN OLAYIM YAPMA!"

Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma!" diye yalvarması dikkat çekti.

Olayın gündeme gelmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli 28 yaşındaki şüpheli İ.A. tespit edilip gözaltına alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı iddia edilen 2 gencin otoyol kenarında darp edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Habere konu darp şüphelisi 1997 doğumlu İ. A. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmış olup konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

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