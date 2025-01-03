Otoyol ve köprülerden geçiş yapan araç sayısı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılına ait otoyol kullanım verilerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'de yaklaşık 31 milyon kayıtlı araç olduğunu belirterek, "2024 yılı otoyollarda geçti. Türkiye nüfusunun 12 katı kadar araç otoyolları kullandı. Bu yıl toplam 1 milyar 80 milyon 384 bin 814 araç geçişi oldu" dedi.

1 YILDA 570 MİLYON 382 BİN 22 ARAÇ GEÇİŞİ

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollardan 1 yılda toplam 570 milyon 382 bin 22 aracın geçiş yaptığını söyleyen Uraloğlu, Mahmutbey-Edirne Otoyolu'ndan geçiş yapan araç sayısının 111 milyon 406 bin 244 olduğunu, İstanbul-Ankara Otoyolu'nu ise 170 milyon 993 bin 515 aracın kullandığını belirtti. Uraloğlu, "Son bir yılda Adana Otoyolumuzdan 43 milyon 613 bin 691, Mersin Otoyolumuzdan 35 milyon 962 bin 73, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolumuzdan da 50 milyon 664 bin 150 araç geçişi oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü 71 milyon 814 bin 940, Fatih Sultan Mehmet Köprümüzü ise toplamda 85 milyon 927 bin 409 araç kullandı" açıklamasında bulundu.

KÖPRÜLERDE SON DURUM

Kamu-özel iş birliği ile hayata geçirilen projelerden de 510 milyon 2 bin 792 aracın geçiş yaptığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolundan 428 milyon 181 bin 650, Malkara Çanakkale Otoyolundan 3 milyon 786 bin 539, İstanbul-İzmir Otoyolundan 55 milyon 524 bin 297, Ankara-Niğde Otoyolundan 9 milyon 366 bin 630, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolundan 10 milyon 353 bin 134, Aydın-Denizli Otoyolundan ise 2 milyon 790 bin 542 araç geçişi oldu" dedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden bir yılda 21 milyon 201 bin 416 aracın geçiş yaptığını kaydeden Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nü 19 milyon 464 bin 305, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ise 2 milyon 684 bin 738 aracın kullandığını açıkladı.