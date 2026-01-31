Otoyolda akıl almaz görüntü! Gişelerde facianın eşiğinden dönüldü

Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç Bursa Kuzey Gişeleri'nden İstanbul istikametine giriş yaptıktan kısa süre sonra aynı gişeden yeniden geçiş yaparak bu kez ters şeritten Bursa istikametine doğru seyretmeye başladı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren o anlar güvenlik kameralarınca tespit edildi.

Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-H ve 34/B maddeleri kapsamında 14 bin 929 lira idari işlem uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzeni ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.