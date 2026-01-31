İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otoyolda akıl almaz görüntü! Gişelerde facianın eşiğinden dönüldü
Güncel

Otoyolda akıl almaz görüntü! Gişelerde facianın eşiğinden dönüldü

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri'nde hafif ticari aracın ters şeritte ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar kameralara yansırken, jandarma ekipleri sürücüye 14 bin 929 lira idari para cezası uyguladı.

IHA31 Ocak 2026 Cumartesi 11:25 - Güncelleme:
Otoyolda akıl almaz görüntü! Gişelerde facianın eşiğinden dönüldü
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç Bursa Kuzey Gişeleri'nden İstanbul istikametine giriş yaptıktan kısa süre sonra aynı gişeden yeniden geçiş yaparak bu kez ters şeritten Bursa istikametine doğru seyretmeye başladı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren o anlar güvenlik kameralarınca tespit edildi.

Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-H ve 34/B maddeleri kapsamında 14 bin 929 lira idari işlem uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzeni ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.