Otoyolda can pazarı! Gişelere saplanan araçta can verdi

14 Şubat 2026 Cumartesi
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan otomobili, bariyerlere çarparak gişelere ok gibi saplandı. Alev alan otomobilde sürücü hayatını kaybetti.

IHA14 Şubat 2026 Cumartesi 15:00
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Karasu Gişelerinde meydana gelen kazada, Yasin Çelik (32) idaresindeki 54 AKP 021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere adeta ok gibi sapladı.

Kazanın şiddetiyle alev alan otomobilde bulunan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde çıkan yangın, Otoyol Jandarması ekiplerince söndürüldü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde sıkışan ve hayatını kaybeden sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü feci kazayı haber alan yakınları ise bölgeye gelerek sinir krizi geçirdi. Kaza sonrasında kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

