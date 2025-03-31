İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2025 Pazartesi / 1 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9925
  • EURO
    41,1659
  • ALTIN
    3797.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otoyolda can pazarı! Zincirleme kazada ölü ve yaralılar var
Güncel

Otoyolda can pazarı! Zincirleme kazada ölü ve yaralılar var

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 07:27 - Güncelleme:
Otoyolda can pazarı! Zincirleme kazada ölü ve yaralılar var
ABONE OL

İzmir'den İstanbul istikametine seyreden T.E.E. idaresindeki 45 ADA 79, O.R. yönetimindeki 09 AHE 833, S.A. kontrolündeki 10 BV 130, E.C.B. idaresindeki 06 BNJ 702 ve K.A. yönetimindeki 34 BYR 469 plakalı otomobiller, Susurluk ilçesi Ömerköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Yağışlı havada meydana gelen kazada, S.A. ile E.C.B. yaşamını yitirdi. Araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası 2 şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

  • İzmir otoyolu
  • kaza
  • zincirleme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.