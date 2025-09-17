İSTANBUL 27°C / 18°C
Güncel

Otoyolda feci kaza... Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kamyon ve tıra daha sonrasında da bariyerlere çarpan otomobil, adeta kağıt gibi ezilerek hurdaya döndü. Ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

17 Eylül 2025 Çarşamba 22:17
Otoyolda feci kaza... Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralı var
Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan C.M. idaresindeki 34 NI 2104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kamyon ve tıra arkadan çarptı. Savrulan otomobil daha sonrasında bariyerlere çarparak durabildi. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilden geriye demir yığını kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sürücüsü C.M. ile Fidan M. (71), sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Fidan M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı C.M. ise olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede bir süre uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

