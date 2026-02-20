İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8507
  • EURO
    51,6463
  • ALTIN
    7089.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otoyolda heyelan alarmı! Ekipler 7/24 çalışıyor
Güncel

Otoyolda heyelan alarmı! Ekipler 7/24 çalışıyor

Manisa'da önceki gün meydana gelen toprak kaymasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki çalışmalar devam ediyor.

AA20 Şubat 2026 Cuma 15:08 - Güncelleme:
Otoyolda heyelan alarmı! Ekipler 7/24 çalışıyor
ABONE OL

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Koldere mevkisinde yamaçtan koparak otoyolun İstanbul istikametini kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yamaçtaki heyelan riskine karşı incelemeler sürerken yer yer biriken yağmur sularının da tahliyesi gerçekleştiriliyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşınıyor.

Jandarma ekipleri, bant aktarımıyla ulaşımı kontrollü sağlamaya devam ediyor.

Turgutlu ile Saruhanlı ilçeleri arasındaki Koldere mevkisinde önceki gün toprak kayması meydana gelmiş, güvenlik amacıyla kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun her iki yönü, ekiplerin dubalama ve işaretleme çalışmasının ardından heyelan bölgesinde bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde trafiğe açılmıştı.

Toprağın yamaçtan kaymaya başladığını gören otoyol jandarma devriye ekibinin dikkati sayesinde otoyolun ulaşıma kapatılarak önlem alındığı öğrenilmişti.

  • toprak kayması
  • otoyol çalışmaları
  • manisa
  • turgutlu
  • İstanbul-İzmir Otoyolu

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.