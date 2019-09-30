Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu BAĞCILAR'da bir otomobilin camından havaya silah doğrultan ve sürücüleri korkutan kişi paniğe neden oldu. O anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak Twitter'da paylaşıldı. Olaya sosyal medyada tepki yağdı.