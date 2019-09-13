Otoyolda tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Eyüpsultan'da otoyolda yürüyen Slovakya uyruklu kişi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- AA
Kuzey Çevre Otoyolu'nda yürüyen Slovakya uyruklu S.L'ye (29) yoldan geçen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen S.L. olay yerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden S.L. olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olaya karıştıktan sonra kaçan tırı tespit etmek için güvenlik kameralarına incelemeye aldı.
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