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Otoyolda uyuşturucu nakli yapanlara baskın: 7 kişi gözaltına alındı

Mersin'de, uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlanan satıcılar, dron ile yapılan operasyonla yakalandı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 132 kilo esrar ele geçirildi.

DHA27 Ekim 2020 Salı 15:31 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 15:31
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucunun kente getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalışma yaparak uyuşturucu satıcılarının kimliğini belirleyip Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle takibe başladı. Takip sırasında dron kullanan ekipler, Tarsus ilçesinde otoyolda uyuşturucu maddelerin başka araçlara nakledilmesini de görüntüledi. Takip çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra Tarsus ilçesindeki şüphelilerin 2 ayrı adresine baskın yaptı. Narkotik köpeği ‘Börü'nün de görev aldığı baskınlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 18 paket halinde 132 kilo esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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