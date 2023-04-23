İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2023 Pazartesi / 4 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4111
  • EURO
    21,3367
  • ALTIN
    1238.05
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Otoyollarda akıcı yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu illerinden dönen sürücüler, otoyolların İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

AA23 Nisan 2023 Pazar 23:44 - Güncelleme:
Otoyollarda akıcı yoğunluk yaşanıyor
ABONE OL

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bulunan Bolu Dağı, Kaynaşlı, Beyköy, Hatıplar, Küçük ve Büyük Melen, Gölyaka, Gümüşova Rampaları ile Yeşilyayla mevkilerinde trafik durma noktasına geliyor.

Sabah saatlerinde akıcı şekilde ilerleyen trafik akşam saatlerinde daha da yoğunlaştı.

Yolda arıza yapan araçlar veya hasarlı kazalar nedeniyle zaman zaman duran trafikte sürücüler ilerlemekte zorluk yaşıyor.

Karayolları ve polis ekipleri güzergahta emniyet şeridinin kapanmaması için sürekli ring halinde görev yaparak sürücüleri uyarıyor.

- KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA AKICI YOĞUNLUK

Sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise ulaşım normalin üzerinde yoğun akışla ilerliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.