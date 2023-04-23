Otoyollarda bayram dönüşü trafikte yoğunluk yaşanıyor

Okullara verilen ara ile bayram tatilinin son gününde dönüşe geçenler nedeniyle Kocaeli'den geçen şehirlerarası yolların İstanbul yönünde yer yer araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit gişeler mevkisinde akıcı yoğunluk gözleniyor. Tünellerde hız limitinin saatte 90 kilometreye düşmesi nedeniyle T5 tüneli girişinde yavaşlayan araçların neden olduğu kuyruk, yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Eseler mevkisine kadar uzanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

- Anadolu Otoyolu'nda yoğun trafik

Anadolu Otoyolu'nda ise İzmit gişeleri ile Bekirdere rampasında kalan bölümde araçlar güçlükle ilerliyor.

İstanbul yönüne giden araçların yoğunluğu, D-100 kara yolunda da trafik akışının yavaşlamasına neden oluyor. Şehir merkezi geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Trafik ekipleri kontrollerine yoğun şekilde devam ediyor.