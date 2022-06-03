Otoyollarda hız sınırı artıyor! Otobanda hız sınırı kaç oldu?

Otobanda hız sınırı arttı mı? sorusunun yanıtı milyonlarca sürücü tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırlarının artırıldığını açıkladı. Peki otobanda hız sınırı değişti mi? Buna göre otobanda hız sınırı kaç oldu? İşte yeni yasaya göre otoyollarda hız limitleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre otoyollarda hız sınırı 20km/h arttırılacak. Böylelikle otobanda yasal hız sınırı 140 km/h çıkarılacak.

OTOBANDA HIZ SINIRI KAÇ OLDU?

İçişleri Bakanlığı, otoyollardaki hız sınırı limitinin artırılmasıyla ilgili kararı 81 ile genelge ile gönderdi. Buna göre otoyollarda hız sınırı; Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otobanda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate kadar yükseltilecek.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Otobanda hız artışı ile ilgili genelge 81 il valiliğine gönderildi. Buna göre; 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak.

Uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

10 İLA 20 KİLOMETRE ARASI ARTIRILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine gönderilen yazıda, hangi otoyolda ne kadar hız limiti uygulanacağına ilişkin detaylara yer verildi.

HANGİ OTOYOLDA HIZ LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

Edirne- İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul- Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin- Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir- Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkacak.

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri- Kınalı bölümü, Malkara- Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen- Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

Otomobil sürücülerinin ulaşabileceği maksimum sürat ise yüzde 10'luk pay ile 154 km/h olacak