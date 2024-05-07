Oturduğu dairenin tahliyesine tepki gösterip binayı yakmaya kalkıştı

Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda izinsiz oturduğu iddia edilen kişi, binayı tahliye için gelen polis, belediye ve itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Ekiplere kapıyı açmayan bu kişi binanın çatı katına çıkarak dış cephe kısmını ateşe verdi.

Binanı çatısından düşen alevlerin dış cephenin bazı kısımlarıyla binanın önünde park halindeki bir motosiklet ve araçlarda hasara yol açtı.

Ekipler, binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken, oluşan küçük çalı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine çilingir yardımıyla binaya giren ekipler, ateş yakan şüphelinin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 3 kişi gözaltına aldı. Bu sırada fenalaşan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın yerinde daha önce gecekondu bulunduğu, mülk sahibi kurum tarafından yaptırılan apartmandaki resmi işlemler tamamlanmadan söz konusu kişinin izinsiz oturduğu belirtildi.