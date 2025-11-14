İSTANBUL 17°C / 7°C
  Oturduğu lüks evin kirasını böyle ödemiş! Ongun'dan kendi reklam şirketine ihale
Güncel

Oturduğu lüks evin kirasını böyle ödemiş! Ongun'dan kendi reklam şirketine ihale

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesinde 'şüpheli' olarak yer alan avukat Selman Narman, aylık gelirini 350 bin TL olarak açıklayan ve Acarkent'te 416 bin TL kira bedeliyle oturan Murat Ongun'un geçimini nasıl sağladığını anlattı. Narman, ihaleler verilen Mustafa Nihat Sütlaş'a ait Reklam İstanbul A.Ş'nin fiiliyatta Ongun'a ait olduğunu ifade etti.

14 Kasım 2025 Cuma 08:16
Oturduğu lüks evin kirasını böyle ödemiş! Ongun'dan kendi reklam şirketine ihale
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İddianamede "şüpheli" olarak yer alan avukat Selman Narman, Şubat 2023'e kadar avukat ve ihale uzmanı olarak çalıştığı Kültür A.Ş'de dönen çarkı anlattı.

Murat Ongun

İhalelerin hangi firmaya verileceğini belirleyen asıl kişinin Murat Ongun olduğunu belirten Narman, aylık gelirini 350 bin TL olarak açıklayan ve Acarkent'te 416 bin TL kira bedeliyle oturan Ongun'un aidat ve geçimini nasıl sağladığına da açıklık getirdi.

Narman, ihaleler verilen Mustafa Nihat Sütlaş'a ait Reklam İstanbul A.Ş'nin fiiliyatta Murat Ongun'a ait olduğunu kaydederek, "Sütlaş'ın firmasının bizzat Murat Ongun tarafından yönetildiğini herkes bilir" dedi.

İBB'den adrese teslim ihale! Şirketleri para vermeye zorlamışlar

Hülle satışla villaya çöktüler

Skandallar tek tek ortaya çıkıyor

