Evlat nöbetine iki aile daha katıldı

AA 04 Mart 2021 Perşembe 15:03 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 15:04

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 549'uncu gününde sürüyor.



Siirt'ten 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Zahir için gelen Halime Başal ile Hakkari'den 2014'te 16 yaşındayken kaçırılan ablası Ayşe Aktaş için gelen Ercan Aktaş da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Başal, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun 14 yaşında terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.

"PKK kahrolsun." diyen Başal, şöyle konuştu:

"Ben ciğerim için buradayım. Ciğerim parçalandı. Oğlum için olmasaydı Siirt'ten buraya kadar yoluma altın dökseler yine gelmezdim. HDP de PKK da kim sebepse evladımı onlardan istiyorum. Soruna kadar buradayım. Oğlum evine dön."

- PKK'lı teröristler şiddet uyguladı

Kardeşi Zahir için annesiyle eyleme katılan Yenal Başal da kaçırılan kardeşinin peşine düştükleri için PKK'lı teröristler tarafından darp edildiklerini belirtti.

"Çocuğumuzu istediğimiz için bizi darp ettiler, şiddet uyguladılar. Bir daha kardeşimden haber alamadık. Eylem yapan ailelerin çocuklarından gelenler olduğunu gördük. Biz de onlara katılmak istedik. HDP'den kardeşimizi istiyoruz." ifadelerini kullanan Başal, kardeşi için sonuna kadar eylemi sürdüreceklerini aktardı.

- "Gelsin devletimize teslim olsun"

Ercan Aktaş ise ablasından yıllardır haber alamadıklarını belirtti.

Ablasının PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını anlatan Aktaş, "PKK'dan, HDP'den ablamı istiyoruz. Babam ablamın üzüntüsünden 2017'de hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Babasının, ablasını bulmak için verdiği mücadeleyi şimdi de kendisinin sürdüreceğini aktaran Aktaş, ablasına güvenlik güçlerine teslim olma çağırısında bulundu.

Aktaş, "Devletimiz çok iyi. Gelsin devletimize teslim olsun. Abla, ağabeyim askerde sen dağdasın, gel teslim ol. Bizimle beraber yaşa." diye konuştu.

