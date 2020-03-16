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ÖTV indirimi olacak mı? Araçlarda ÖTV indirimi bu yıl gelecek mi?

Araçlarda ÖTV indirimi tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. ÖTV indirimi olacak mı? Araçlarda ÖTV indirimi bu yıl gelecek mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İkici el araba fiyatlarındaki yüksek artış, vatandaşlarda ÖTV indirimi beklentisini artırdı. Bazı ikinci el araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını bile geçmiş durumda. Hal böyle olunca vatandaşlar ÖTV indirimi beklentisi içerisine girdiler. 2020 yılı ÖTV indirimine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

16 Mart 2020 Pazartesi  12:07 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 12:07
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Araçlarda ÖTV indirimi bu yıl gelecek mi? sorusunun yanıtı tüm ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bazı ikinci el araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını bile geçmiş durumda. Hal böyle olunca vatandaşlar ÖTV indirimi beklentisi içine girdiler. 2020 ÖTV indirimine dair araştırmalar da hız kazandı. Bu yıl yapılması beklenen ÖTV indirimine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

ÖTV indiriminin yıl ortasına doğru yapılabileceği belirtiliyor, ÖTV indirimi yapılması sonrasında ikinci el araba fiyatlarının gerçek eder fiyatlarına düşmesi bekleniyor.

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks, sağlığa zararlı, çevreye zararlı mallara uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

ÖTV daha önceleri uygulanan olan "İstihlal Vergisi" ile benzerlik taşımaktadır.

ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?

Özel Tüketim Vergisi;

- Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),

- İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),

- Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.

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