ÖTV KDV indirimi son dakika beyaz eşya mobilya konut fiyat indirimi kaç lira ne kadar sürecek?

Beyaz eşya mobilya konut araç fiyat indirimi ÖTV KDV indirimi ne kadar sürecek? ÖTV KDV indirimi kaç lira olacak ne kadar sürecek? Beyaz eşyada mobilyada fiyat ne kadar olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz" diye konuştu. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır. ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir. Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

BEYAZ EŞYA FİYATLARI

ÖTV vergi indirimiyle düzenlemenin buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın başta olmak üzere beyaz eşya fiyatlarını da aşağı çekmesi bekleniyor. ÖTV’nin sıfırlanması, beyaz eşyada 2 bin TL’lik bir ürünün fiyatında 134 TL’lik, 3 bin TL’lik üründe 201 TL’lik, 4 bin TL’lik bir üründe 268 TL’lik, 5 bin TL’lik bir üründe 335 TL’lik ve 6 bin TL’lik bir üründe ise 402 TL’lik bir avantaj sağlayacak.

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan bazı ürünlere ilişkin KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yıl sonuna kadar mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilirken, beyaz eşyada ÖTV oranları sıfıra düşürüldü.

Bakan Albayrak'ın 6 kalemde açıkladığı KDV ve ÖTV indirimleri şöyle:

* Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

* Mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirildi.

* Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indirildi.

* 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidildi

* Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesini yıl sonuna kadar devam ettirilecek.

* Konut satışlarında KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasına yıl sonuna kadar devam edilecek.

İşte KDV ve ÖTV indirimleri

* Yıl sonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz.

* Konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek. 31 Ekim'de bitiyordu, 1 Kasım itibariyle yıl sonuna kadar devam edecek.

* Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi de yıl sonuna kadar devam edecek.

* Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek. Yıl sonuna kadar devam edecek.

Beyaz eşyada da yıl sonuna kadar ÖTV'yi sıfıra indiriyoruz.

* 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.

* Ticari araçlarda KDV'yi yüzde 18'Den yüzde 1'e indiriyoruz.

"En kötüsünü geride bıraktık demiştim"

* Çok önemli adımlar ekonomimizin daha hızlı ilerlemesi için yıl sonuna kadar bu adımları işleyeceğiz. Bire bir ben takip ediyorum.

* Eylül enflasyonu için en kötüsünü geride bıraktık demiştim. Adım adım iyileşmeyi sağlayarak bu trend devam edecek. Birileri Türkiye için kriz çığırtkanlığı yapsa da ekim ayı enflasyonu ile inşallah ne kadar güçlü bir süreç ve pozitif gelişmelerle teker teker bu olumlu gelişmeleri göreceğiz.

* Eksiklerimizi performanslarımızı hayata geçiriyoruz. Vergi mevzuatının sadeleşmesi ve vergi süreçlerinde daha etkin metotların sürprizlenmesi için tüm bu adımlar hayata geçireceğiz.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

*Ekonomide tüm göstergelerde oldukça pozitif gelişmeler sağladık. Enflasyonla topyekün mücadele kapsamında bugün itibariyle programa destek veren STK ve firma sayımız 2.500'ü aştı. Tüm Türkiye çapında müthiş bir rakama ulaştık. Ben bu önemli sürece destek veren firmalarımıza tek tek teşekkür ediyorum."

* Özellikle sağladığımız güçlü koordinasyonun yanı sıra kredi faizlerinde 1 aylık süreçte çok ciddi pozitif sonuçlar alıyoruz. Yüzde 40-50'lerin konuşulduğu süreçten bugüne geldiği nokta yüzde 30'ların altına, mevduat faizleri de yüzde 20'lerin altına inmeye başladı. Bu çok güzel bir süreç. Yeterli mi değil. Reel ekonomi açısından baktığınızda finansman, finansmana erişim çok önemli.

* Bankalarda yakaladığımız bu sürecin piyasaya olumlu yansıdığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamamasını ben bizzat kişisel olarak takip ediyorum. Bankalar ile sorun yaşayan vatandaşlarımız için oluşturduğumuz 0850 222 2335 nolu çağrı merkezini çok önemli görüyorum. Bizzat bakanlığımız ve ben takip ediyoruz. Gerek para politikaları, gerek maliye politikaları noktasındaki gelişmelerimiz çok başarılı sürüyor.

* Türkiye için olumlu sürecin başladığını çok net ifade edebiliriz. Bizim 7/24 çalışma tempomuz var. Aynı şekilde güven artırıcı adımları atmaya devam edeceğiz. Bugün aynı noktada bu çerçevede baktığımızda tüm kamuoyuyla açıklama paylaşacağız. Gerek kurdaki etkiyle daralan sektörlerimizi canlandırmak için şunları yapacağız.

* KDV ve ÖTV indirimlerini devreye aldık. Konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek. 1 Kasım itibariyle yıl sonuna kadar devam edecek. 2. kamu araçlarında yüzde 4'ten 2'ye indirimi devam edecek. KDV'de yüzde 18'den 8'e araçta da devam edecek. Beyaz eşyada da yıl sonuna kadar KDV'yi sıfıra indiriyoruz.

* 1600 CC'de TV'de 15 puan indirime gideceğiz. Ticari araçlarda KDV'de ise yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. Çok önemli adımlar ekonomimizin daha hızlı ilerlemesi için yıl sonuna kadar bu adımları işleyeceğiz. Bire bir ben takip ediyorum.

Eylül enflasyonu için en kötüsünü geride bıraktık demiştim. Adım adım iyileşmeyi sağlayarak bu tren devam edecek. Birileri Türkiye için kriz çığırtkanlığı yapsa da ekim ayı enflasyonu ile inşallah ne kadar güçlü bir süreç ve pozitif gelişmelerle teker teker bu olumlu gelişmeleri göreceğiz.

* Eksiklerimizi performanslarımızı hayata geçiriyoruz. Vergi mevzuatının sadeleşmesi ve vergi süreçlerinde daha etkin metotların sürprizlenmesi için tüm bu adımlar hayata geçireceğiz.

KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan bazı ürünlere ilişkin KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce Bakanlar Kurulu Kararıyla tapu işlemlerinde bin 20 olarak alınan harcın, 31 Ekim 2018'e kadar binde 15 olarak tahsil edilmesi öngörülmüştü. Konut ve iş yerlerinde yüzde 18 olan KDV oranının da 31 Ekim 2018'e kadar teslim edileceklerde yüzde 8 olarak uygulanması kararı alınmıştı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin 'I-Tapu İşlemleri' Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. ve 29. Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süreler 2 ay uzatılarak 31 Aralık 2018 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yıl sonuna kadar mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilirken, beyaz eşyada ÖTV oranları sıfıra düşürüldü. Öte yandan, 31 Aralık 2018'e kadar, 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV oranlarında 15'er puan indirime gidildi, ticari araçlarda yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e çekildi.

ÖTV hangi ürünlerde uygulanmaktadır?

Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi), İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi), Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) Özel tüketim vergisini, KDV’den ayıran kısmı ise; ÖTV bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkmaktadır. KDV ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabilmektedir. ÖTV’yi araçlarda ise son tüketici kullanıcı olan nihai tüketici yerine üreticiler, satıcılar ödemektedir. Daha önceleri başlamış olan istihlal vergisi gibidir.

ÖTV nedir? Özel tüketim vergisi nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır. ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir. Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.