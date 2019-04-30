Ovacık Kapısı hem IKBY hem Bağdat için yararlı

Çavuşoğlu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu temaslarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ovaköy’de açılacak ikinci sınır kapısının hem Irak hem de IKBY için yararlı olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “PKK, DEAŞ ve FETÖ terörüyle mücadeleye IKBY ile birlikte odaklanacağız” ifadesine de yer verdi. Çavuşoğlu, Kubat Talabani ile görüşmesine de değinerek “Irak’ın tüm bölgeleri ve gruplarıyla ilişkilerimiz ilerliyor. Özel sektör, iş adamlarımızla Süleymaniye’de de daha görünür olacağız” vurgusu yaptı. Öte yandan IKBY Başbakanı Barzani de IKBY’nin Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini ümit ettiğini belirtti. IKBY açıklamasında Türkiye ile ilişkilerin önemli ve stratejik olduğu vurgulandı.