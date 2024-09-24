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Övünerek anlattı! Özel'e protesto işsiz bıraktı

Manisa Yunusemre Belediyesi 200 işçiyi çıkardı. CHP'li Başkan Semih Balaban, “Genel Başkanımız Özgür Özel'i şehit cenazesinde protesto edenleri de kovduk” dedi.

24 Eylül 2024 Salı 08:49 - Güncelleme:
Övünerek anlattı! Özel'e protesto işsiz bıraktı
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Manisa'da Yunusemre Belediyesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i katıldığı şehit cenazesinde protesto eden işçileri işten çıkardı. Açıklama CHP'li Belediye Başkanı Semih Balaban'dan geldi. Eylül ayı basın buluşmasında soruları yanıtlayan Balaban, 200 kişinin işten çıkarıldığını; bunlardan bir kısmının da protestocu işçiler olduğunu söyledi.

Semih Balaban

Semih Balaban, "Özgür Özel'e, Sayın Genel Başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli insanına, buradaki şehit cenazesinde her türlü saygısızlığı, her türlü yanlışı yaptıkları için siyasi militan oldukları için bu arkadaşlarla da yine haklarını vererek yollarımızı ayırdık" dedi.

Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade sözleşmeli Er Enis Budak'ın 24 Aralık 2023'teki cenazesinde protesto edilmişti.

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