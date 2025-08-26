İSTANBUL 28°C / 20°C
  Oxford Economics'ten çarpıcı rapor: İstanbul, kurumsal zayıflık ve yönetilememek yüzünden çöküşe sürükleniyor
Güncel

Oxford Economics'ten çarpıcı rapor: İstanbul, kurumsal zayıflık ve yönetilememek yüzünden çöküşe sürükleniyor

Oxford Economics tarafından yıllık olarak hazırlanan Küresel Şehirler Endeksi yayımlandı. Küresel endekste megakent İstanbul, 106. sırada yer alırken, yönetişimde ise 799. sıraya gerileyerek potansiyelini kaybettiği görüldü.

26 Ağustos 2025 Salı 17:52
Oxford Economics'ten çarpıcı rapor: İstanbul, kurumsal zayıflık ve yönetilememek yüzünden çöküşe sürükleniyor
ABONE OL

Oxford Economics'in 2025 Küresel Şehirler Endeksi, dünyanın bin şehrini beş kategoride mercek altına aldı. Söz konusu raporda şehirler, Ekonomi, İnsan Sermayesi, Yaşam Kalitesi, Çevre ve Yönetişim olarak ele alındı. Listenin tepelerinde New York, Londra ve Paris gibi küresel devler yer alırken, gözler ise İstanbul'a çevrildi.

İSTANBUL ÇÖKÜŞÜ YAŞIYOR

Endeks, İstanbul'u genel sıralamada 106. sıraya yerleştiriyor. Ancak asıl vurucu darbe ise "Yönetişim" kategorisinde. İstanbul bu kategoride 163 ülke içinde 799. sırada yer alarak neredeyse en dip noktalarda, çöküşün eşiğindeki şehirlerle aynı kaderi paylaşıyor.

"KURTARILMAYI BEKLEYEN BİR HAZİNE"

Şehrin hâlâ ne denli güçlü bir ekonomiye ve insan sermayesine sahip olduğunu gösteren rapor, megakentin aslında "kurtarılmayı bekleyen bir hazine" olduğunu ortaya koyuyor.

Oxford Economics'in raporu İstanbul için adete bir uyarı niteliği taşıyor. Son yıllarda şehrin değerine değer katacak altyapı ve hizmetlerin hayata geçirilmemesi, büyükşehir belediyede yaşanan yolsuzluk ve yönetim sorunu İstanbul'u söz konusu listede dibe çekiyor.

