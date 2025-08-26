Oxford Economics'ten çarpıcı rapor: İstanbul, kurumsal zayıflık ve yönetilememek yüzünden çöküşe sürükleniyor

Oxford Economics'in 2025 Küresel Şehirler Endeksi, dünyanın bin şehrini beş kategoride mercek altına aldı. Söz konusu raporda şehirler, Ekonomi, İnsan Sermayesi, Yaşam Kalitesi, Çevre ve Yönetişim olarak ele alındı. Listenin tepelerinde New York, Londra ve Paris gibi küresel devler yer alırken, gözler ise İstanbul'a çevrildi.

Endeks, İstanbul'u genel sıralamada 106. sıraya yerleştiriyor. Ancak asıl vurucu darbe ise "Yönetişim" kategorisinde. İstanbul bu kategoride 163 ülke içinde 799. sırada yer alarak neredeyse en dip noktalarda, çöküşün eşiğindeki şehirlerle aynı kaderi paylaşıyor.

Şehrin hâlâ ne denli güçlü bir ekonomiye ve insan sermayesine sahip olduğunu gösteren rapor, megakentin aslında "kurtarılmayı bekleyen bir hazine" olduğunu ortaya koyuyor.