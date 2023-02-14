Oxford'dan Türkiye açıklaması: Bildiğimiz en büyük karasal depremlerden biri

Oxford Üniversitesi Tektonik Profesörü Richard Walker, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerini ve oluşum biçimini değerlendirdi.

Kahramanmaraş'taki depremlerin "sığ karasal depremler" kategorisinde olduğunu belirten Walker, şunları söyledi:

"Bu da yer kabuğunun üst kısmının 15-20 kilometre derinliğine kadar kırılmış olması anlamına geliyor. Bunların altında da taşlar oldukça sıcaktır. Bunlar oldukça normal, bu karasal depremler bu kadar derinliklere ulaşabiliyor. Bu depremin farklı tarafı ise çok geniş bir alana yayılması. 15-20 kilometre derine inmenin yanı sıra 200 kilometre civarındaki alana yayıldı. Bu kırılma alanı aslında şiddetin genişliği açısından bir hayli fazla, bu da şiddetli sarsıntıların diğer büyük depremlerden çok daha geniş alanlara yayılması demek."

- "BU DEPREMLER, CİDDİ ANLAMDA BÜYÜK VE GENİŞ"



Depremlerin oldukça "büyük ve geniş" olduğunu vurgulayan Walker, "Depremler olduğunda ardışık artçıların olması normal. Gelecek haftalarda artçılar, ilkinden daha küçük büyüklüklerde seyreder. Ancak burada, ikinci büyük deprem kendi başına çok büyük bir depremdi. İlkinden saatler sonra oldu." ifadesini kullandı.

Walker, büyük depremlerin yakınındaki fay hatlarının üzerindeki baskı miktarını değiştirerek farklı depremlere yol açabileceğinin altını çizerek "Burada (ABD'deki ölçüme göre) 7,8'lik ilk sarsıntıdan saatler sonra büyük başka bir deprem oldu. Bu, aslında ilkinden daha küçük olması itibarıyla teknik olarak bir artçı sarsıntı. Ama kendi başına deprem kırılmasına neden olan çok ciddi bir deprem." diye konuştu.

- "KIRILMANIN OLDUKÇA KARMAŞIK OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"



Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki şaşırtıcı olan noktanın, depremin boyutu olduğuna işaret eden Walker, "Türkiye'nin içinde ve çevresinde tarihte benzer şiddette depremler yaşandı. Ancak Doğu Anadolu Fay hattında iyi bir geçmiş vardı." dedi.

Walker, deprem esnasında neler olduğunu yavaş yavaş öğrenmeye başladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Kırılmanın oldukça karmaşık olduğunu söyleyebiliriz. Kırılmada, birçok fay bölümü var gibi duruyor. Birinden diğerine atlayıp sonra diğer depremi tetikliyor. Dolayısıyla bu karmaşıklık ve depremin boyutu, gelecek günlerde, haftalarda, yıllarda bilim insanlarının odaklanacağı nokta olacak. Bilim insanları, olanları anlamaya çalışacak ve gelecekteki depremlerde neler olabileceğine yönelik yeni bilgiler edinecekler."

7,8 büyüklüğünde bir depremin "normal" olduğunu ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin geniş bir alana yayıldığını vurgulayan Walker, şunları kaydetti:

"Ancak bu deprem, bildiğimiz en büyük karasal depremlerden biri. Karasal depremlerden çok farklı. Bu tarz şeyleri genellikle okyanusların kenarlarında görüyoruz. Bu depremlerin de kaynağı farklıdır. Dikey dalma kuşağında olan depremlerde bir levha, diğerinin altına girer ve derinlik oluşturur ve bu depremlerin boyutu tsunamilere neden olacak şekilde çok büyük olabilir.

Karasal depremlere baktığımız zaman kırılmanın derinliği 15-20 kilometre ve göreceli olarak sığ ancak çok geniş bir alanda oldu. Bu da depremin etkilerine de katkıda bulundu. Çok geniş bir alanda hasara yol açtı. Bu durum da çok hasar verici, üzüntü verici ve trajik bir olaya yol açtı."