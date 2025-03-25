CHP'nin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için kurduğu cumhurbaşkanlığı ön seçim sandıklarında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

FETÖ'nün askeri casusu firari Halis Tunç, Hollanda'daki CHP temsilciliğindeki dayanışma sandığında oy kullandı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, O anları sosyal medyadan paylaşan Tunç, firari olarak aranıyor.

Tunç, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Yunanistan'da görevli Silahlı Kuvvetleri Deniz Ataşesi olarak görev yapıyordu.

Tunç, FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'nin denizlerdeki planlarını Yunanistan'a satmakla suçlanıyor.

Tunç, başarısız darbe girişimi sırasında, Yunanistan'ın Dedeağaç kentine helikopter ile kaçan FETÖ'cü 8 haine örgüt abisi sıfatıyla destek olmuştu.

Tunç ayrıca helikopterdeki kriptolu askeri sistemlerin Yunan ordusuna verilmesini sağlamıştı.