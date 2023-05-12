Oy kullanacak vatandaşların kimlik kartı talebi için Nüfus Müdürlükleri 13-14 Mayıs'ta açık olacak
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: 'Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs'ta açık bulundurulacaktır.'
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs'ta açık bulundurulacaktır."