Oy kullanacak vatandaşların kimlik kartı talebi için Nüfus Müdürlükleri 13-14 Mayıs'ta açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs'ta açık bulundurulacaktır."