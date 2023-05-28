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Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Niğde'de oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren kişi öldü.

AA28 Mayıs 2023 Pazar 20:13 - Güncelleme:
Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Niğde'de bir kişi, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullandıktan sonra yolda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Güllüce köyünde yaşayan Recep Kahramaner (63), seçim için Güllüce İlkokulu'nda oy kullandıktan sonra buradan ayrıldı.

Kahramaner'in yolda fenalaştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri, Kahramaner'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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