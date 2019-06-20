‘Oy kullanma cezası 2019 ne kadar? 23 Haziran İstanbul seçimleri oy kullanmama cezası ne zaman nereye ödenecek?’ sorularına İstanbul seçmenleri tarafından yanıt aranmaya başlandı. 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde oy kullanmayı düşünmeyen vatandaşlarımız, ödeyeceği cezanın miktarını merak şimdiden merak etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nde 18 yaşını doldurmuş her vatandaşın oy kullanma zorunluluğu vardır. Oy kullanmadıkları takdirde de Maliye Bakanlığı’na gerçekleştirdikleri belli bir para cezası ödemek zorundadırlar. Oy kullanma cezası ile ilgili tebligat elinize ulaştığı zaman ödeme yöntemleri bu pusula üzerinde yer alacaktır. Seçim günü saat 17.00 saatine kadar, kendi için belirlenen yerden oy kullanmayan kişiler para cezasına tabii tutulacaktır. YSK, daha önce belirlenen oy kullanmama cezasını 22 TL olarak belirlemişti. Ancak şimdiye dek hiç bir seçimde bu ücreti tahsil etmek adına bir çalışma yapılmadı ve zamanla çıkarılan kanunlar kapsamında borçlar silindi. Önümüz yine bir seçim ve bu cezai yaptırım yeniden uygulanacak. İşte ayrıntıları…

YEREL SEÇİMLERDE OY KULLANMAMANIN CEZASI NE KADARDIR?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oy kullanmama cezası 2017 yılında 22 TL olarak belirlenmiştir. Seçim günü saat 17.00 saatine kadar, kendi için belirlenen yerden oy kullanmayan kişiler para cezasına tabii tutulacaktır.

OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR

Oy kullanılmaması halinde kişilere gelen ceza ücreti 22 TL olacaktır ve bu ücretin ödemesi; Maliye Bakanlığı’na gerçekleştirilecektir. Oy kullanma cezası ile ilgili tebligat elinize ulaştığı zaman ödeme yöntemleri bu pusula üzerinde yer alacaktır. Maliye Bakanlığı, PTT gibi kurumlar bu cezanın ödemesinin yapılacağı esas yerlerdir.

Seçim günü belli sebeplerden dolayı oy kullanamayan kişilere oy kullanmama cezası kesildi. Ancak şimdiye dek hiç bir seçimde bu ücreti tahsil etmek adına bir çalışma yapılmadı ve zamanla çıkarılan kanunlar kapsamında borçlar silindi. Önümüz yine bir seçim ve bu cezai yaptırım yeniden uygulanacak. Fakat kesilen ceza tutarının vatandaşlarımızdan tahsil edilip edilmeyeceği konusunda bet bir bilgi yer almıyor. Ancak yeni bir karar alınabilir ve yeni bir seçimde oy kullanmayan kişilerden kesilen bu tutar tahsil edilebilir.

HANGİ SEÇMENLER OY KULLANAMAMASI DURUMUNDA CEZA ALMAZ?

1.Silâhaltında bulunan askerler, onbaşılar ve kıta çavuşları oy kullanamazlar. Her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir.

2.Askeri öğrenciler oy kullanamaz.

3.Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamaz.

4.Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler oy kullanamaz.

OY KULLANMANIN YALŞI KAÇTIR?

18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı oy kullanabilir ancak yukarıdaki istisnalar dışında.YSK

YSK SEÇMEN SORGULAMA EKRANI

31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimler için yurtiçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı görebilirsiniz. E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yukarıdaki link sizi ilgili sayfaya yönlendirecek.

NASIL OY KULLANACAĞIZ?

Oy kullanırken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik.

KİMLİK BELGESİ YANINIZDA OLMALI

Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

OY PUSULASINI ALIP KABİNE GEÇMELİSİNİZ

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

MÜHRÜ DİKKATLİ BASIN

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.

OYUNUZU SANDIĞA SİZ ATIN

Oy zarfını sandığa atın.

İMZA ATMAYI UNUTMAYIN

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.