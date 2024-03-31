Oy verme işlemi devam ederken Murat Kurum'dan vatandaşlara sandık çağrısı

Vatandaşların oy verme işlemi devam ederken Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'dan bir çağrı geldi.

Sosyal medya hesabından seslenen Kurum, vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Kurum, verilecek oylarla İstanbul'un geleceğine sahip çıkılacağını sözlerine ekledi.

"BİR OYLA NE DEĞİŞİR DEMEYİZ VE MUTLAKA OYUNUZU KULLANIN"

Murat Kurum ayrıca sandıklarda görev alan tüm teşkilat üyelerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Murat Kurum'un konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

Sevgili İstanbullular, Sandıkların kapanmasına az bir zaman kaldı. 17.00'de oy verme işlemi bitecek ve oy sayımına geçilecek. Sizlerden ricam; bir oyla ne değişir demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın. Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir. Demokrasimize, İstanbul'umuzun geleceğine sahip çıkalım. Sandıklarda görev yapan tüm teşkilat üyelerimize ve sandık sorumlulularına tekrar teşekkür ediyorum.