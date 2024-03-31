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Oy verme işlemi sırasında kavga: 1 ölü

Siirt'te oy verme işlemi sırasında 2 grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

DHA31 Mart 2024 Pazar 16:47 - Güncelleme:
Oy verme işlemi sırasında kavga: 1 ölü
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Kent merkezine bağlı Konacık köyünde iki grup arasında oy verme işlemi sırasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada İhsan Altın (54), Okan Altın (30) ve Oktay Altın (27) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İhsan Altın, kurtarılamadı. Şüpheli B.K. tabancası ile yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Siirt Valiliği, oy verme işlemi sırasında iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı. 1 kişinin öldüğü kavgada 4 kişinin yaralandığı, olayın şüphelisi B.K.'nin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Siirt, Merkez ilçe Konacık köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4 vatandaşınız yaralanmıştır. Olay şüphelisi B.K. üzerindeki tabancayla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda ağır yaralanan İ.A. adlı vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Konacık köyünde geniş çaplı güvenlik tedbiri alınmış olup, 2 Jandarma Özel Hareket Timi ve 1 Jandarma İç güvenlik timi tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Seçimlerin ilimizde huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için güvenlik güçlerimizin büyük bir gayret gösterdiği bu süreçte, başta muhtar adayları olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir" denildi

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