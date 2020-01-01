Öykü Arin'in yeni yıl dileği: Herkes donör olsun, eğlensin çok mutlu olsun





Eylem Şen Yazıcı ise 2019 yılının kendileri için çok zorlu mücadeleyle geçtiğini belirtti. Kızı gibi kendisi de yeni yıl dileğinde bulunan Yazıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Üzüldük ama pes etmedik, umuda ve hayata sıkı sıkı tutunduk. Bizi sıkı sıkı tutan sevgili ailemiz, dostlarımız, birlikte kampanya yürüttüğümüz can yoldaşlarımız sizinle sarıldık umuda ve hayat sizin sayenizde sardı bizi, neşeli bir direniş melodisi gibi. Çok seviyorum her birinizin ayrı ayrı kalbimde derin yerleriniz var. Tüm bunlar ancak filmlerde olabilirdi ama gerçekten oldu işte. Hep birlikte Öykü Arin ve tüm öykülere umut olmak için çalıştık, çok çalıştık. 250 bini aşkın donöre ulaştık, 100'e yakın eşleşme haberi aldık. Belki de sadece 2019'un değil son yılların en kıymetli kampanyalarından birini yürüttük. Bitmedi, sürüyor, önümüzdeki yıl da sürecek bu mücadele. Donör olun, umut olun demeye devam edeceğiz. Çünkü sizdeki ışık başka birine gerçekten can verebilir. Bugüne dek gördüğüm en ışıltılı şey bu gerçekten. 2020'de ışıltıları çoğaltalım. Mutlu, sağlıklı, sevdiklerinizle dolu dolu yaşayacağınız bir yıl dilerim."