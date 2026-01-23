İSTANBUL 13°C / 8°C
Öykü Cengiz ile O An'ın Öyküsü 360'ta

Sunuculuğunu Öykü Cengiz'in üstlendiği “Öykü Cengiz ile O An'ın Öykü'sü”, fotoğrafların ardında saklı kalan, bugüne kadar pek az kişinin bildiği hikâyeleri izleyiciyle buluşturuyor. Programda ekrana gelen her fotoğraf, geçmişe açılan özel bir kapıya dönüşürken; anılar, duygular ve unutulmuş detaylar yeniden hayat buluyor.

HABER MERKEZİ23 Ocak 2026 Cuma 16:39 - Güncelleme:
Öykü Cengiz ile O An'ın Öyküsü 360'ta
Ünlü konuklar, o karede gizlenen hisleri, yaşananları ve o ana dair bilinmeyen yönleri ilk kez ve tüm samimiyetiyle paylaşıyor. Kimi zaman bir gülümsemenin, kimi zaman bir bakışın, kimi zaman da bir anlık sessizliğin ardındaki büyük hikâyeler ortaya çıkıyor. Fotoğraflar yalnızca birer görüntü olmaktan çıkıyor, geçmişle bugün arasında köprü kuran canlı tanıklıklara dönüşüyor.

Sözün fotoğraflarda olduğu, karelerin perde arkasının aralandığı program; nostalji, samimiyet ve sürprizlerle izleyiciyi özel bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Her bölümde hem duygusal hem de keyifli anlara sahne olan "O An'ın Öykü'sü", izleyiciyi anılarla dolu sıcak bir atmosferin içine davet ediyor.

"Öykü Cengiz ile O An'ın Öykü'sü" 27 Ocak Salı gününden itibaren her Salı saat 23.30'da 360 ekranında.

