Öykü Cengiz ile O An'ın Öyküsü 360'ta

Ünlü konuklar, o karede gizlenen hisleri, yaşananları ve o ana dair bilinmeyen yönleri ilk kez ve tüm samimiyetiyle paylaşıyor. Kimi zaman bir gülümsemenin, kimi zaman bir bakışın, kimi zaman da bir anlık sessizliğin ardındaki büyük hikâyeler ortaya çıkıyor. Fotoğraflar yalnızca birer görüntü olmaktan çıkıyor, geçmişle bugün arasında köprü kuran canlı tanıklıklara dönüşüyor.

Sözün fotoğraflarda olduğu, karelerin perde arkasının aralandığı program; nostalji, samimiyet ve sürprizlerle izleyiciyi özel bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Her bölümde hem duygusal hem de keyifli anlara sahne olan "O An'ın Öykü'sü", izleyiciyi anılarla dolu sıcak bir atmosferin içine davet ediyor.

"Öykü Cengiz ile O An'ın Öykü'sü" 27 Ocak Salı gününden itibaren her Salı saat 23.30'da 360 ekranında.