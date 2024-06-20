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  • Oymakaya bölgesinde 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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Oymakaya bölgesinde 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında yer alan Oymakaya bölgesi 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 11:34 - Güncelleme:
Oymakaya bölgesinde 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Beytüşşebap ve Uludere ilçe sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesinin 20 Haziran ile 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bölgeye vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

  • Şırnak
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  • Oymakaya

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