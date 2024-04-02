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  • Oynamak için akrabalarının evine giden çocuk tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Güncel

Oynamak için akrabalarının evine giden çocuk tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Sinop'un Durağan ilçesinde av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulan çocuk yaşamını yitirdi.

AA2 Nisan 2024 Salı 10:06 - Güncelleme:
Oynamak için akrabalarının evine giden çocuk tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Durağan ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan Cemil ve Yasemin K. çiftinin çocukları 11 yaşındaki E.K. kardeşleriyle birlikte oynamak için akrabalarının evine gitti.

Çocukların oynadığı sırada evde bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu E.K. vurularak ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K, burada yapılan müdahalenin ardından önce Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne ardından Samsun 19 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

E.K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili evde bulunan diğer çocukların ifadelerine başvurulurken, ev sahibi ise gözaltına alındı.

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