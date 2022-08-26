Oyun sektörünün liderleri bir araya geldi

13 yıldır düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük dijital oyun fuarı olarak sayılan 'Gamescom', uluslararası birçok oyun şirketinin katılımıyla kapılarını oyunseverlere açtı. Türkiye'den de 21 oyun şirketinin yer aldığı fuara; 53 ülkeden bin 100 şirket katıldı. Oyun alanındaki son gelişmelerin duyurulduğu, sektörle ilgili konferanslar ve etkinliklerin gerçekleştirildiği fuar, dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. YTÜ Yıldız Teknopark liderliğinde Türkiye'nin önde gelen kurum ve şirketlerin temsilcilerinin yerlerini aldığı fuara; YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci katıldı.

"TÜRKİYE OYUN SEKTÖRÜNE LİDERLİK YAPAN ÜLKELER ARASINDA"

Dijital oyun alanında ulusal girişimleri ulusalararası şirketlerle bir araya getirerek iş birliğini kuvvetlendirdiklerini belirten YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, "Türkiye, dünyada oyun sektörünü büyüten ve bu sektöre liderlik yapan ülkeler arasında. Gençlerimiz artık teknolojiyi kullanmakla kalmıyor, üreterek bu ekosistemin genişlemesini sağlıyor. YTÜ Yıldız Teknopark olarak, 3 yıldır teknoparklar arasında lider konumdayız. Ülkemizdeki katma değeri yüksek, ileri teknolojiler üreten girişimleri besleyen ilk durak olmaktan gurur duyuyoruz. Doğamız teknoloji ve bilişim olduğu için bu eksendeki tüm yeniliklerin ilki olmaya da özen gösteriyoruz. Bu yüzden dijital oyun dünyası da önemsediğimiz konuların başında geliyor. GamesUp projemizle İstanbul'daki en büyük kuluçka merkezini faaliyete geçirdik. Burada e-spor ve oyun teknolojileri alanında girişimcilerimize; mentorlük vererek, ihracat yapabilecek büyümeyi sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Bu destekle ortaya çıkacak ürün ve markaların, alanında dünyanın en güçlü şirketleri arasına gireceğine inancım tam" dedi.

"GİRİŞİMCİLERİMİZİ DÜNYA SAHNESİNE ÇIKARACAĞIZ"

YTÜ Yıldız Teknopark olarak 300'den fazla Ar-Ge firmasına, 100'den fazla kuluçka şirketine ve 8 binden fazla kalifiye Ar-Ge ve yazılım personeline ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Orhan Tanışman, dijital oyun sektörü hakkında şunları söyledi:

"Özellikle son yıllarda oyun dünyasının göstermiş olduğu ivme, bu sektörün milyar dolarlık bir hacme ulaşmasına neden oldu. Ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldıran dolayısıyla globalleşme yolunda önemli bir değere sahip dijital oyun dünyasında, bu gelişim trendini yakalayabilen şirketler kazananlar listesine adını yazdırıyor. Fikirleri ürünlere dönüştüren girişimcilere kapılarımızı açtığımız için bu anlamda yaptığımız iş çok önemli. GamesUP ile girişimcilerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyoruz. Globalleşmeyi önemsiyoruz ve bu doğrultuda girişimcilerimiz ile destek verdiğimiz şirketleri, bu tür kapsamlı organizasyonlarda bir araya getirmeye devam edeceğiz ve Türkiye'de daha fazla başarılı oyun şirketi ve unicornları dünya sahnesine çıkaracağız"

Köln etkinlikleri kapsamında, oyun alanında firma temsilcileri katma değerli ticari iş birlikleri yaparken, bilişim sektöründe faaliyet gösteren yerli oyun şirketleri ise YTÜ Yıldız Teknopark ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda bir araya gelecek. Resepsiyona Türkiye'den resmi kurum temsilcileri olmak üzere, Türkiye'nin önemli şirket ve üniversiteleri de katılacak. Resepsiyon yemeğinde yeni iş birliklerinin oluşturulması ve var olan ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor.