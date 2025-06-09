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Oyuncak değil, tehlike: Kötü sonuçlar doğurabilir!

Uzmanlar, kelebek bıçak görünümündeki tarakların çocuklarda şiddet eğilimini tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Ebeveynlerin bu tür ürünlere karşı daha duyarlı olması isteniyor.

İHA9 Haziran 2025 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
Oyuncak değil, tehlike: Kötü sonuçlar doğurabilir!
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Son günlerde özellikle ilk ve ortaokul çağındaki çocukların oyuncak amacıyla aldığı 'kelebek bıçak' görünümlü taraklara anne ve babaların dikkat etmesi gerekiyor.

Küçük yaşlardaki çocuklarda şiddet eğilimi oluşturan öldürücü ve yaralayıcı aletlerin oyuncaklarına 'kelebek tarak' da eklendi. Sokaklarda özellikle şiddete meyilli gençlerin elinde bulunan kelebek bıçaklara benzer görüntüsüyle dikkati çeken tarakların, küçük yaşta çocukların elinde görülmesi tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Birçok ilk ve ortaokul öğrencisinin elinden düşürmediği bu oyuncağa karşı anne ve babaların dikkatli olması gerekiyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, halk arasında kelebek diye tabir edilen bıçak türüne benzer oyuncak tarakların, son günlerde işportada, oyuncakçılarda ve özellikle internet ortamında yoğun satıldığını söyledi. Bu 'kelebek tarak' adlı oyuncağın da en çok küçük çocukların elinde görüldüğünü vurgulayan Ağaoğlu, "Taşınması yasak olmadığından, çantada ve ellerinde gördüklerinde öğretmenleri de mücadele edemiyorlar" dedi.

Metal ve plastik olarak satılan bu oyuncakların birçok açıdan riskleri bulunduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun elinde var ve bıçak gibi tehdit ya da korkutmak amacıyla hareket yaparsa karşısındaki de beklenmedik ciddi tepki verebilir. Kötü sonuçlar doğurabilir. Yasak değil belki ama bu ürünlerin oyuncak olarak satılması doğru değil. Silah ya da bıçak gibi öldürücü, yaralayıcı aletlerin oyuncaklarının çocuklarında elinde olmaması gerekiyor. Bu yaşta kelebek tarağa ilgi gösteren, elinden düşürmeyen çocuk büyüdüğünde gerçeğini taşımaya başlayacaktır. Bu yaşlarda alışkanlık oluşturacak bu tür ürünler tehlikelidir."

Üreticiler ve satıcıların sadece para kazanmayı düşünmemesi gerektiğini aktaran Ağaoğlu, "Etik hareket etmeleri gerekiyor. 18 yaşın altındaki hele hele 13-14 yaşın altındaki çocuklarda bu ürünler olmamalı" diye konuştu.

Anne ve babaların da bu konuda duyarlı olmasını isteyen Ağaoğlu, "Daha kontrollü olmak gerekiyor. Bunu bir oyuncak gibi görmemeli. Çocukları vahşi kaba, kırıcı olmaya yöneltebilecek bu ürünler piyasada olmamalı. Ağaç yaşken eğilir misali kelebek bıçak benzeri taraklar ya da silahı andıran oyuncuklardan çocukları uzak tutmak gerekiyor. Bilinçli tüketici bunu gerektirir. Bunların yerine daha eğitici, hayvan dostu oyuncaklar alınabilir" ifadesini kullandı.

  • kelebek tarak
  • uyarı
  • şiddet eğilimi

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