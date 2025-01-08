İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2025 Çarşamba / 9 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3872
  • EURO
    36,5362
  • ALTIN
    3020.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Oyuncu Atakan Yılmaz tutuklandı

Oyuncu Atakan Yılmaz, yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

IHA8 Ocak 2025 Çarşamba 13:18 - Güncelleme:
Oyuncu Atakan Yılmaz tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oyuncu Atakan Yılmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli Yılmaz 7 Ocak tarihinde gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında şüpheli Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren Yılmaz, daha sonra çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Atakan Yılmaz
  • tutuklama
  • yasadışı bahis

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.