Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin ardından devlet-millet ele ele vererek yaraların sarılması adına dünyaya örnek olacak bir mücadele vermişti.

Oyuncu Eda Ece, katıldığı bir ödül töreninde depremzede vatandaşları hedef alarak, oy tercihleri ile açık biçimde alay etti.

SKANDAL AÇIKLAMAYA SONRASI KAHKAHA...

Eda Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız herşeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" gibi skandal sözler kullandı. Ece'nin sözlerine salonda bulunanların kahkaha atması ise ayrıca dikkat çekti.

Kullanıcılar sosyal medyadan skandal ifadelere tepki gösterdi:

"Kendilerinden başkasını yok sayıyorlar, ondan zannediyor ki, başkası depremzedelere yardım etmedi.! Yazık kafana"

"Yardım yapmayı yavaş yavaş öğreniyorlar. Zamanla yardım adabını da öğrenecekler. Karşılıksız yardımı da belki biz göremeyiz ama öğrenirler bir zaman sonra inşallah."

"Üç kuruş para verdiniz, birkaç sosyal medya paylaşımı yaptınız diye depremzedelerin burnundan getirdiniz. Yazıklar olsun size ve bundan sonra ayıla bayıla sizi izleyenlere..."

"Deprem bölgesini lütfen hiçbir siyasi yaklaşıma alet etmeyin"