  • Oyuncu Haldun Dormen'den acı haber! 97 yaşında hayata gözlerini yumdu
Güncel

Oyuncu Haldun Dormen'den acı haber! 97 yaşında hayata gözlerini yumdu

Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında yaşamını yitirdi. Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen duyurdu.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 18:53 - Güncelleme:
Oyuncu Haldun Dormen'den acı haber! 97 yaşında hayata gözlerini yumdu
ABONE OL

Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadeleriyle duyurdu.

Sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Devlet sanatçısı Haldun Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.

