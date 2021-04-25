AA 25 Nisan 2021 Pazar 09:37 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 10:08

TDV gönüllüsü olarak Kırgızistan'da bulunan Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllülük ve ülke izlenimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Her yıl ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Türkiye Diyanet Vakfının gönüllüsü olan Özen, Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş kentlerinde ihtiyaç sahibi ailelerine gıda kolileri dağıttı.

Ülkenin tarihi ve manevi değerleri barındıran mekanlarını da gezen Özen, Kırgızların ilgi gösterdiği geleneksel oyunları izledi ve yeni tanıştığı insanların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Özen, TDV ile, "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" dizisindeki "Abdurrahman Gazi'yi" canlandıran oyuncu Celal Al'ın vesilesiyle tanıştığını belirtti.

Oyuncu, TDV'nin yardımların her kuruşunu ihtiyaç sahibi fakir fukaraya, yetim ve öksüze ulaştırdığını ifade etti.

Gönüllülüğün önemine değinen Özen, "Bu gönüllülük öyle bir şey ki, bir kere sahada olmak, dindaşlarımızla ve soydaşlarımızla beraber olmak o kadar müthiş bir zevk ki ve o kadar büyük bir maneviyat ki, hiçbir kelime onu anlatmaya etmez. Gönüllülük olmasın da ne olsun!" diye konuştu.

Yardımları gönderenlere teşekkür eden Özen, TDV'nin her türlü yardım projesine her zaman destek olmaya hazır olduğunu vurguladı.

- "Türklüğün çıktığı Orta Asya'daki Tanrı dağları eteklerinde olmak bir başka duygudur"

TDV gönüllüsü olarak ramazan ayında Kırgızistan'a geldiğini, burada hiç yabancılık çekmediğini, kendilerinin çok güzel ağırlandığını ve ülkedekilerin kendilerini kucaklayıp bağırlarına bastıklarını anlatan Özen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ata yurdu Kırgızistan'a geldiğimiz zaman ister istemez dizi setindeki anılar canlandı. Burada olmak, buradaki maneviyatı yaşamak, oksijeni solumak ve Türklüğün çıktığı Orta Asya'daki Tanrı dağları eteklerinde olmak bir başka duygudur. Burada olmak bence bir ayrıcalıktır."

- Özen, oyunculuğa babasının nasihatı ile atıldı

Özen, 15 yıldır profesyonel oyunculuk yaptığını aktararak, eğitimci ve bilge adam olarak nitelendirdiği babasının nasihati ile oyunculuğa adım attığını söyledi.

Rahmetli babasının "kendini sevdiren bir kişiliğin var, bazı kesimlere bazı şeyleri duyuracak bir kapasitedesin" söylemlerini dikkate alan Özen, tecrübe edinebilmek amacı ile oyunculuğa figüranlık yaparak başladığını anlattı.

Özen, tarih konulu dizilerde rol almayı ilk tercih olarak gördüğünü belirterek, "Niyetimiz, mevcut ve gelecek nesillere örnek olacak şekilde aktörlük çizgisinde ilerlemek." dedi.

Türk dizi karakterlerinin, Türk dünyasında ve dünyadaki gençlerin üzerinde bıraktığı etkiye dikkati çeken Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Önceden Örümcek Adam, Superman, Spider Man var iken, şimdi ise çocuklar, 'ben Ertuğrul'um, ben Turgut'um, ben Bamsı'yım, ben Abdurrahman'ım, ben Dumrul'um, ben Günkut'um' diyor. Böyle söylemleri duyduğum ve gördüğüm zaman çok mutlu ve bahtiyar oluyorum. Böylece, Türk tarihini, Türk kahramanlarını evvela kendi soydaşlarımıza ve daha sonra tüm dünyaya tanıtmış oluyoruz ki, bunlar hayali kahraman değil, hepsi destan yazmış, babayiğit ve aslan gibi yiğitlerdir. Onları canlandırmak, onları oynamak bizim için çok büyük şereftir."