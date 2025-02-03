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Güncel

Oyuncu Melisa Sözen 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi

Oyuncu Melisa Sözen, 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG/PYD üniforması giyerek rol almasına ilişkin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.

IHA3 Şubat 2025 Pazartesi 23:15 - Güncelleme:
Oyuncu Melisa Sözen 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi
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Oyuncu Melisa Sözen, 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG/PYD üniforması giyerek rol almasına ilişkin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.

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