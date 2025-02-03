Oyuncu Melisa Sözen 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi

Oyuncu Melisa Sözen, 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG/PYD üniforması giyerek rol almasına ilişkin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.