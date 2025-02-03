Oyuncu Melisa Sözen 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi
Oyuncu Melisa Sözen, 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG/PYD üniforması giyerek rol almasına ilişkin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.
Oyuncu Melisa Sözen, 2016'da oynadığı bir dizide terör örgütü YPG/PYD üniforması giyerek rol almasına ilişkin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.