Oyuncu Metin Yıldız, sosyal medya hesabından Filistin'e destek verdiği paylaşımına gelen "Sana ne Filistin'den" eleştirilerine sert tepki gösterdi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek olmadığı için linç edilen Metin Yıldız, şimdi de Filistin davasına destek olduğu için linç edildi.

Yıldız'ın Filistin davasına destek paylaşımına "Sana ne Filistin'den" yorumları geldi.

Düşünce özgürlüğü adı altında kendisinden olmayanlara tahammül edemeyen kesime seslenen Yıldız, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cevap Veriyorum Çok Zübük Hareketler Bunlar Düşünce Özgürlüğü Fikir Özgürlüğü Hak Hukuk Adalet diye bağıranlar Ağızlarından salyalar akıtarak küfür ediyorlar.. Özgürce fikirlerinizi haykırabileceğiniz bir dünya hayal ederken Beğenmediğiniz fikirlere ve sahibine küfür ediyorsunuz O zaman yaptığım Filistin paylaşımının altına " kendi ülkenle ilgilen sana ne Filistin'den' diyen sığırların Filistin bayrağı salladığını görmüyor muyum ? Dün Makarnacı diye alay edenlerle Depremzedelere oy vermedi diye geberin Diyenlerin Aynı kişiler olduğunu bilmiyor muyum zannediyorsunuz Ben oy verdiğim ( elim kırılaydı ) insanı ve onun politikalarını eleştiriyorum Zaten böyle yapa yapa Milletin aklıyla dalga geçe geçe Bugün kendilerini bu duruma düşürenlere söylüyorum Kendinize Gelmezseniz Uyanmazsanız Ayıkmaz Saygılı olmazsanız Sizden olmayana küfür ederseniz Aşağılarsanız Doğruya doğru Yanlışa Yanlış demezseniz Kaybetmeye Mahkumsunuz.."

Ünlü oyuncudan 'İmamoğlu' tepkilerine manidar cevap