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Oyuncu Sevil Akdağ sosyal medya fenomeni arkadaşını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

Dizi oyuncusu Sevil Akdağ, evde çıkan tartışmada arkadaşı olan sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıkarken, aşırı içkiden dolayı bir şey hatırlamadığını iddia etti.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 13:31 - Güncelleme:
Oyuncu Sevil Akdağ sosyal medya fenomeni arkadaşını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı
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İstanbul Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde, 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ın öldürüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, araştırmalarını derinleştirerek tanıklarla görüştü.

İfadesine başvurulan maktulün komşusu, Elif Kırav'ın annesi ve babasıyla birlikte yaşadığını, olay günü sabah saatlerinde daireden çok fazla bağrışma seslerinin geldiğini, kendisinin de seslerden rahatsız olduğunu söyledi.

Tanık, kendisinin tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri duyulduğunu, kapı deliğinden dışarı baktığında ise siyah giyimli bir kişinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü belirtti.

Maktulün annesinin saat 16.30 sıralarında telefonla aradığını, kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine daireye çıktığını anlatan tanık, dairenin açık kapısından içeri girdiğinde Kırav'ı yaralı olarak bulduğunu ve ilgili birimlere haber verdiğini beyan etti.

Elif Kırav

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, Elif Kırav'ın vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kesikler olduğu belirlendi.

Kamera görüntüleri ve tanıkların beyanları doğrultusunda şüphelinin 32 yaşındaki Sevil Akdağ. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, şüpheliyi Esenyurt'ta gözaltına aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sevil Akdağ, ifadesinde, maktulle arkadaş olduklarını, gece dışarıda alkol aldıklarını ve daha sonrasında olayın gerçekleştiği adrese geçip alkol almaya devam ettiklerini anlattı.

Sevil Akdağ

Sabah saatlerinde Elif Kırav'la aralarında kavga çıktığını, maktulün kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşadıklarını kaydeden Sevil Akdağ, daha sonra yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını ve aşırı içkiden dolayı bir şey hatırlamadığını iddia etti.

Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

  • Sevil Akdağ
  • cinayet
  • Elif Kırav

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