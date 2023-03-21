Oyuncu Tamer Karadağlı deprem bölgesinde!

Oyuncu Tamer Karadağlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da afetzede çocuklara oyuncak dağıttı.

Şehir Stadyumu mevkisindeki çadır kenti ziyaret eden Karadağlı, burada sohbet ettiği çocuklarla fotoğraf çektirdi, onlara oyuncak hediye etti.



Karadağlı, AA muhabirine, çocuklarla beraber olmanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

Çocukların ilgisinin kendisini çok sevindirdiğini dile getiren Karadağlı, "Gerçekten çok büyük acı yaşadık. Buraya onlara moral vermeye geldik." dedi.

