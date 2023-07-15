Oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

"Ruhsar" "Sıdıka" "Geniş Aile", "Eyvah Eyvah 2" ve "Babamın Kemikleri" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti. Tuncel'in vefat haberinin ardından sevenleri ve meslektaşları sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajları paylaştı.

TANJU TUNCEL KİMDİR



Adana'da 1940 yılında doğan Tanju Tuncel; Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu. Tuncel, emekli olduktan sonra da dizilerde rol almaya devam etti.

Usta oyuncu; Şaşıfelek Çıkmazı, Geniş Aile, Ruhsar, Sıdıka gibi dizilerde; Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe, Duruşma, Eyyvah Eyvah, Beyaz Melek gibi filmlerde rol aldı.