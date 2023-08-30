Oyuncu Toktaş'tan büyük saygısızlık! Dua ile dalga geçip haç işareti yaptı

Oyuncu Cemal Toktaş'ın namaz ve ibadetlerde okunan Sübhaneke duası ile dalga geçtiğini gösteren görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Toktaş'ın, Sübhaneke'nin tekerleme şeklini dillendirip "Sübhaneke sümsüm teke annem keçi babam teke" olarak söyleyerek alay etmesine ve sonunda haç işareti yapmasına sosyal medya platformlarından büyük tepki gösterildi.



Bunun bir tekerleme olduğunu dile getiren kimileri ise tekerleme bile olsa dua ile dalga geçilmemesi ve saygısızlık yapılmaması gerektiğini dillendirdi. Şaka mahiyetinde bile yapılsa İslami açıdan caiz olmadığı da ifade ediliyor.



İŞTE O TEPKİLER:

"Bu kişinin adı Cemal Toktaş kendisi sözde bir oyuncu. Evet oyuncu olmuş ama tabiri caizse adam olamamış. Dini değerlerle dalga geçilemeyeceğini bir türlü öğrenememiş. Ülkemin televizyon kanallarında dini değerlerimizle dalga geçen oyuncu görmek istemiyorum."

"Oyuncu Cemal Toktaş, ailesiyle beraber çektiği videoda 'Sübhaneke' duasıyla dalga geçti. Anne babasına da yazıklar olsun! Saygı yok! Edep yahu!"

"Tabii dediğimiz yapı Laik ve Lakayitlik üzerine kurulmuş ve sadece halktan olmayan ve halkın değerlerini anlamayanlarla doldurulmuş gibi... Tabii de oynayan Cemal Toktaş Subhaneke duası ile alay ederek sonunda haç işareti yaptığı videoyu yayınlamış"

"Eksiklik insana ve diğer canlılara mahsustur" denilir sübhâneke duâsında. Namaza Sübhâneke duâsıyla başlarız ki nefs ve şeytanın vesvesinden, şerrinden korunalım, namazı huşû ile edâ edelim. Demek ki bundan sonra Cemal Toktaş' ı ve yanındakileri görünce de okuyacağız. Yazık!"

"Sübhaneke duası ile dalga geçmek. Müslümanların inançı ile dalga geçmekle senin eline ne geçecek acaba? İster inan ister inanma ama Cenab-ı Allah senden bunun hesabını elbet bir gün sorar"

Sosyal medya platformlarında oyuncu Cemal Toktaş'ın dini değerleri alaya alan videosu paylaşılmaya devam edilirken, tepki gösterenler de tepkilerini dillendirmeye devam ediyor.