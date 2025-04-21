24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Oyuncu Mert Turak oldu.

"SOYKIRIMIN LEGALLEŞTİĞİ BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ VE ARTIK BU KİMSEYİ DE RAHATSIZ ETMİYOR. HERKES NORMALLEŞTİRDİ.'

'Soykırımın legalleştiği bir dünyada yaşıyoruz ve artık bu kimseyi de rahatsız etmiyor. Herkes bunu normalleştirdi. Ne kadar zamandır devam ediyor? 32. Gün diye bir program vardı. Biz çocukken hep öyle görüntüler gösteriliyordu. Bosna'da, yani burnumuzun dibinde böyle bir soykırım olmuştu. Ben o dönemde canlı görüntülerin, sokakta olup bitenlerin etkisinden kurtulamamıştım. İnsanın elinin kolunun bağlı olması çok kötü ve değersiz hissettiriyor. Umarım dünya ve bu insanlık uyanır diyeceğim ama çok da uyanacak gibi görünmüyor. Vahşi kapitalizm her şeyi legalleştirdi. Bizler de bebeklerin ölmesine alıştık gibi görünüyor ne yazık ki. Bir babanın evladını kolsuz bacaksız gömmesine herhalde herkes çok alıştı. Herkes hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyor. Çok enteresan. Ahir zaman. Başka bir açıklaması yok. Tam olarak ahir zamanda olduğumuzu gösteriyor bu durum. Nasıl çıkacağız? Dünya nasıl çıkacak? Her gün hala o kadar bebeğin, o kadar çocuğun orada katledilmesini dünya nasıl temizleyecek?

'KIZIL GONCALAR, BENİM İÇİN HEP MESLEK HAYATIMDA BAŞKA BİR YERDE DURACAK.'

'Çünkü artık şunu da biliyorlar, bir tarafımı açarsam ben. Zaten herkes beni TikTok'ta da izler, orada da izler, burada da izler. Ama nasıl izler? Senin hakkında ne söyler? Senin sıradaki filmini merak eder mi? Senin sıradaki işin için geçirdiğin fiziksel değişimi, öğrendiğin Rumcayı merak eder mi? O yüzden Shakespeare'in dediği gibi 'Bir tek bilgili dost, bilgisiz bütün bir kalabalıktan daha önemli olmalı sizin için.' Kızıl Gonca'lar benim için meslek hayatımda hep başka bir yerde duracak. Tıpkı Yeşil Deniz gibi. Allah'tan şükürler olsun bu konuda hep bereketli ve şanslıyım. Arkaya dönüp baktığımda iyi hatırladığım projeler olur. Yeşil Deniz 11 yıldır devam ediyor. Ali'nin kalemi işi oraya getirdi. Bir sürü iş aslında bir Yeşil Deniz konseptiyle yazılan işlerdir. O formül hep çalışmıştır. Yeşil Deniz günümüzde silahların ağza sokulmadığı, kimsenin tehdit edilmediği, ensest ilişkilerin, pahalı arabaların görünmediği bir iş. Allah nazarlardan saklasın inşallah ve devam etsin. Şükürler olsun çocuklarıma miras bırakacak bir dizi var artık. Bizim için çok değerli. Sevgi, dostluk, paylaşım.'