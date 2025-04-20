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  • Oyuncu Ümit Gündeş hırsızlık yaparken yakalandı! Önceden de sabıkası varmış
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Oyuncu Ümit Gündeş hırsızlık yaparken yakalandı! Önceden de sabıkası varmış

Avcılar'da mağaza önünden valiz çalan şüphelinin oyuncu Ümit Gündeş olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz yıl Beylikdüzü'nde bir marketten yağ çalarken kameralara yakalanan Güneş'in hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. İşte o anlar...

İHA20 Nisan 2025 Pazar 15:30 - Güncelleme:
Oyuncu Ümit Gündeş hırsızlık yaparken yakalandı! Önceden de sabıkası varmış
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Edinilen bilgilere göre olay, 27 Mart günü Avcılar'da bir mağazada yaşandı. İş yerinin önünde duran valizi çalan bir şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Aynı gün bölgedeki bir marketten daha hırsızlık yapıldığı öğrenildi.

OYUNCU ÜMİT GÜNDEŞ HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI

Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili inceleme yapan polisler, şüphelinin birçok dizide oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Geçtiğimiz yıl Beylikdüzü'nde bir marketten yağ çalarken yakalanan şüpheli Ümit Gündeş'in hırsızlık sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Mağaza yetkililerin şikayetçi olmamaları üzerine Gündeş hakkında işlem yapılmadı. Gündeş'in valiz çaldığı anlar kameralara yansıdı.

İŞTE O ANLAR

  • oyuncu Ümit Gündeş
  • hırsızlık suçu
  • sabıka kaydı

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