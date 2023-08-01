Özcan tarafından "4 buçuk yılda Ankara'ya değer takacak kaç tane proje yaptın" sorusu yöneltildi. Soruya cevap veremeyen Yavaş'ı kurtarmaya çalışan bot hesaplar da yaptıkları birbirinden ilginç yorumlarla "Bu kadarda olmaz" dedirtti.

Ankara'ya 4 buçuk yıllık hizmet süresi boyunca ne bir havuz ne bir kreş ne bir gençlik merkezi yapmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden önce yapılan kreş, gençlik merkezi ve havuzların tabelalarını değiştirerek, içerisinde ufak tefek değişiklikler yaparak "Burayı biz inşa ettik" demeye başladı. Yavaş'ın kendi döneminden önceki dönemlerde yapılan projeleri sahiplenmesi AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından ortaya çıkarılırdı. Özcan tarafından oyunu bozulan Yavaş, köşeye sıkışınca Yavaş'ı kurtarmak için bot hesaplar 4 bir yandan harekete geçti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın "4 buçuk yılda Ankara'ya ne yaptın" sorusuna cevap vermeyen CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yardımına bot hesaplar koştu. Sosyal medyada Yavaş'ı kurtarmaya çalışan bot hesaplar yaptıkları yorumlarla Yavaş gibi iş bilmez olduklarını gösterdi.

YAVAŞ'IN BECERİKSİZLİĞİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞTILAR

Yapmadığı projelerin tabelalarını değiştirerek "Biz yaptık" algısı oluşturmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın gerçek yüzünü ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından Yavaş'a "4 buçuk yıllık hizmet süren boyunca Ankara'ya ne yaptın" sorusu yöneltilirken söz konusu soruya cevap veremeyen Yavaş'ın imdadına sosyal medyadaki bot hesapları yetişti. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bot hesaplar, "Yavaş Ankara'ya havuz yapsa, halısaha yapsa, gençlik merkezi ve kreş yapsa ne olacak" ifadeleri ile Yavaş'ın beceriksizliğini örtmeye çalıştılar.

BOT HESAPLAR "PES" DEDİRTTİ

Yavaş'ı kurtarayım derken ilginç yorumlarda bulunan bot hesaplar "pes" dedirtti. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından AK Partili ilçe belediyelerinin projeleri kalem kalem sıralanırken yazılanı okumaktan aciz olan bot hesaplar "ilçe belediyeleri ne yapmış sayında bilelim" gibi yorumlar yaptı. Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde;

Değişim Ankara isimli bir hesap, yaptığı paylaşımda Yavaş'ın belediyeyi soktuğu borcu ve tabelasını değiştirerek "Biz yaptık" dediği kreş diğer projeleri görmezden gelerek "17 köprülü kavşak, 50 yeşil alan, 18 kreş, 4 teknoloji merkezi, 400 kırmızı otobüs, 8000 öğrenci barınma, 400 kilometre asbestli boru değişimi, 4.5 milyar TL eski dönem borcu ödemesi, 6 Başkent Market, 34 bin çiftçiye destek, Başkent Kart" şeklinde paylaşım yaptı.

Mustafa Çil isimli bir başka hesap ise, "Asıl algı yapan sizsiniz girin bakalım belediyenin hesaplarına neler neler yapılmış 4.5 yılda" ifadelerini kullandı.

Karanlık Kuruldu Geceye isimli bir diğer bot hesapta, "Park, havuz vizyona bak. Hep yemece projeler." diyerek Yavaş'ı kurtarmaya çalıştı.

Doğan Dilara kullanıcı adıyla paylaşım yapan bot hesap ise, "Siz önce tek çivi çakmadığınız Mamak'a hatta Keçiören'e bakin, Oraları da kaybedeceksiniz" ifadeleri ile algı oluşturmaya çalıştı.

Sibel Çeliker isimli başka bir bot hesapta Yavaş'ın hiçbir projesinden örnek vermeden, "El insaf ya başkanın bu kadar yaptığını görmezden gelmek nedir hiç mi utanmanız yok" şeklinde paylaşım yaptı.

Son Şeriat Bükücü ise Yavaş'ın 4 buçuk yılda kaderine terk ederek Ankaralılara çürümesini seyrettirdiği Ankapark'ı görmezden gelerek, "Dinozor borcu ödüyor adam ne yapsın" şeklinde ilginç bir paylaşım yaptı.

Yemece isimli bir bot hesap AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın AK Partili ilçe belediyelerinin yaptığı projeleri kalem kalem sıralamasına rağmen "İlçe belediyelerinin projeleri nelermiş peki anlat da bilelim" şeklinde paylaşım yaptı.

Simitçi Adem de, "Hadi oradan yalancı yalakalar. Ankaralı gayet iyi biliyor onun yaptıklarını. Yürrüüü." dedi.