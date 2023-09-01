Oyunun kuralları değişiyor: Türkiye'nin Halep hamlesi Esed'e ölümcül bir darbe vuracak

Türkiye-Suriye normalleşmesinin Esed'in gerçekçi olmayan taleplerinden dolayı sonuç vermediğini yazan yabancı basında mülteciler konusunda dikkat çeken bir analiz yazısı kaleme alındı.

Türkiye'nin sınırlarını terör saldırılarına ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı savunmasız bırakamayacağı belirtilen yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mültecileri güvenli bir şekilde ülkelerine göndermek istediği ancak Esed iktidardayken bunun gerçekleşmesinin zor olduğu kaydedildi.

Ülkenin yeniden inşası yönünde Rusya'ya verdiği sözleri yerine getirmeyen Esed varlığının mültecilerin geri dönmesini engelleyeceği dile getirildi.

Esed'in mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz olduğu vurgulanırken yazıda "Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu kötü durum nedeniyle sadık kesimler bile Esed'in gitmesini talep eden protestolar düzenliyor. Herhangi bir müzakere başlatılmadan Esed'in talebiyle Türkiye'nin kendi isteğiyle toprak bırakması düşünülemez. Dolayısıyla atılacak en mantıklı adım Esed'i devre dışı bırakıp İran ve Rusya ile pazarlık yapmaktır" denildi.

Türkiye'nin daha önceden Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri hareketlerin Rusya ve ABD tarafından onaylandığı belirtilen yazıda şu ifadeler yer aldı;

Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'nin Rusya için önemi giderek artıyor. Türkiye Halep'i kontrol altına almak için harekete geçerse bu Esed'e ölümcül bir darbe olur. Halep Suriye'nin ticari kalbidir. Şehri kaybetmek ülke çapındaki protesto hareketini güçlendirecek ve sonuçta İran ile Esed'i uzlaşmaya zorlayacak. Dolayısıyla "Halep modeli" BM'nin 2254 sayılı kararı uyarınca mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü için uygun bir ortam yaratmanın yanı sıra, statükoyu kırmaya ve Suriye konusunda bir çözümü zorlamaya da yardımcı olabilir. Rusya ve Türkiye'nin istikrar getirmesi, Katar'ın yeniden inşayı finanse etmesi ve çok sayıda mültecinin geri dönmesiyle Halep modeli başarılı olursa, bu durum oyunun kurallarını değiştirecek.

Rusya'nın Ürdün'le Dera modeline benzer bir anlaşmayı Türkiye ile de yapmasının mümkün olabileceğine dikkat çekilirken Arap ülkelerin Esed'in uzlaşmaz tutumu nedeniyle Halep modelini onaylayabileceğine işaret edildi: Özetle Halep modelinin başarısı, Esed'in hem Arap ülkeleri hem de müttefikleri için bir yük olduğunu ve vazgeçilebilir olduğunu gösterecek