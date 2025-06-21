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Oyunun kurallarını Türkiye belirliyor! İstanbul'daki görüşme dünya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Güney Kafkasya'daki barış süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Yabancı basın ise ziyareti “oyunun kurallarını değiştirecek” nitelikte değerlendirdi.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2025 Cumartesi 19:57 - Güncelleme:
Oyunun kurallarını Türkiye belirliyor! İstanbul'daki görüşme dünya basınında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı resmi törenle karşıladı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti. Kabulde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya'daki barış ve diyalog süreci ile bölgeyi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı.

"İYİ HAZIRLANMIŞ BİR ZİYARET"

Paşinyan'ın Türkiye temaslarını yakından takip eden yabancı basın ise Ermenistan Başbakanı'nın ziyaretini 'Türkiye'ye iyi hazırlanmış ve dikkatle planlanmış bir ziyaret' olarak değerlendirdi.

Haberde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci çerçevesinde atılabilecek olası adımların görüşmede ele alındığı ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin sadece Kafkasya'da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını ifade ettiğinin altı çizildi.

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"OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK BİR POTANSİYELE SAHİP"

Haberde, Paşinyan'ın Türkiye ziyaretinin iki tarafça iyi hazırlandığı ve dikkatlice organize edildiği ifade edilerek, ziyaretin Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde oyunun kurallarını değiştirecek bir potansiyele sahip olması ve tam diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ve sınırların açılmasıyla sonuçlanmasının mümkün olduğu ifade edildi. Hem Ermenistan'da hem de Türkiye'de bu adımlara yönelik desteğin arttığı ifade edilerek, ziyaretten bir gün önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Başkan Erdoğan ile görüştüğü vurgulandı.

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Haberde son olarak Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, önümüzdeki yıl Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için Erivan'a davet ettiği ifade edildi.

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